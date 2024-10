A Cefalù conferenza dedicata alla pietra lumachella

La prima conferenza nazionale sulle pietre identitarie d'Italia si terrà nella sala delle Capriate del palazzo di città a Cefalù il 19 ottobre. Il progetto di Archeoclub d'Italia prevede lo studio della pietra locale, la famosa lumachella e la mappatura dei siti costruiti con questa pietra. "Una mappatura dei siti costruiti con la pietra locale - spiega Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub d'Italia - dei luoghi piccoli o grandi che nel corso della storia e dei secoli sono stati realizzati con questa pietra, ma prevede il coinvolgimento diretto del cittadino comune e dunque del ragazzo, delle famiglie, dell'anziano, del giovane, nel processo di conoscenza".

"Illustreremo i primi risultati e le prime attività messe in campo - prosegue Stefania Randazzo, presidente di Archeoclub d'Italia di Cefalù - è un progetto triennale con ben tre linee principali: Parte scientifica, la seconda linea riguarda la Didattica. Infine la terza linea sarà la promozione".

La pietra lumachella è il materiale impiegato per la costruzione degli edifici più antichi e per le imponenti fortificazioni dette mura megalitiche, per i cippi funerari della necropoli ellenistica nonché per le fondamenta del Duomo arabo normanno e di antiche abitazioni. Si ritrova "nei partiti architettonici di chiese e palazzi, nella pavimentazione stradale -prosegue Randazzo- negli arredi almeno fino agli anni '50 del Novecento, costituendo quindi con la sua colorazione e il suo aspetto l'elemento più significativo per la caratterizzazione dell'identità di questo luogo. Per far conoscere la sua natura geologica, mineralogica e paleontologica, alla prima conferenza nazionale sulle pietre identitarie, sono stati invitati a relazionare gli studiosi e i professionisti che hanno mappato la geologia della macroarea del parco delle Madonie e approfondito le caratteristiche del sito geologico della Rocca e del centro storico di Cefalù", conclude la presidente di Archeoclub di Cefalù.



