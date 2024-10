Migranti: sbarchi a Lampedusa, arrivati in mille in 24 ore

Sono 48 i migranti sbarcati, all'alba, a Lampedusa dove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA