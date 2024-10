La Natività di Caravaggio 'rivive' all'Oratorio di San Lorenzo

In una notte piovosa di metà ottobre del 1969 veniva rubata la Natività di Caravaggio dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo. Da allora è iniziata un'indagine che ancora prosegue, pur non avendo mai dato risultati concreti. Per ricordare che sono trascorsi ben 55 anni dal crimine, domani, 16 ottobre alle 18, s'inaugura nello stesso Oratorio di San Lorenzo "Se la memoria ha un futuro" della milanese Stefania Gesualdo che, a conclusione di una residenza organizzata dagli Amici dei Musei Siciliani, reinterpreta il celebre quadro proponendone una riproduzione interamente cucita a mano. Dopo la presentazione del lavoro, l'artista darà inizio a una performance, che evocherà la scomparsa del capolavoro di Caravaggio con l'obiettivo di esplorare il tema della memoria e della perdita. Il progetto prende il nome da un libro di Leonardo Sciascia, "A futura memoria", che raccoglie scritti "su certi delitti, su certa amministrazione della giustizia e sulla mafia". Il progetto site specific dell'artista nasce dal desiderio di verità e giustizia di fronte ai tanti misteri irrisolti della storia italiana recente. "Se la memoria ha un futuro" è un'esplorazione sul valore della memoria collettiva e sul rischio dell'oblio. Come nell'opera originale, il monumentale arazzo (268x197cm) gioca con il contrasto tra luce e ombra. Le figure umane sono ricamate su un fondo nero, emergendo delicatamente dal buio grazie ai fili di cotone perlato utilizzati per il ricamo.

Al secondo posto nella Top Ten Art Crimes dell'FBI, la "Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi" (1600) fu trafugata dall'Oratorio nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969. Nonostante nel corso degli anni siano state raccolte diverse dichiarazioni sulle sorti del quadro da parte di pentiti di mafia, il furto resta irrisolto e avvolto nel mistero. È anche grazie all'Associazione Amici dei musei siciliani, che ha sede nell'Oratorio di San Lorenzo ed è da lungo tempo impegnata a seguire i fili sottili che legano il dipinto perduto alle storie di Sicilia, se la memoria del capolavoro e del delitto non si è mai perduta. L'opera di Stefania Gesualdo sarà esposta sull'altare fino al 20 ottobre, la performance si concluderà il 17 ottobre. Poi la tela sarà spostata nell'anti-oratorio, dove rimarrà visibile al pubblico, insieme a un video della performance, fino al 20 novembre.



