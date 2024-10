Senza La Vardera gruppo ScN all'Ars rischia di scomparire

Con l'addio di Ismaele La Vardera il gruppo parlamentare all'Ars di Sud Chiama Nord resta con tre deputati: Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e il leader del partito Cateno De Luca. Erano otto all'inizio della legislatura.

Secondo un precedente che risale proprio a inizio legislatura, l'ufficio di presidenza dell'Ars si richiamò al regolamento parlamentare per decidere sulla permanenza o meno del gruppo di Fi che faceva riferimento a Gianfranco Miccichè rimasto con tre deputati dopo la frattura con la maggioranza degli azzurri che costituì un gruppo a se stante. "Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno quattro deputati - si legge nel regolamento - l'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con un numero inferiore di deputati purché questi siano stati eletti in almeno due circoscrizioni, nonché rappresentino partiti o movimenti organizzati nell'intera Regione e/o abbiano rappresentanza, organizzata in gruppi parlamentari, al Parlamento nazionale".

Spetterà all'ufficio di Presidenza dell'Ars assumere una decisione. Nel caso di decadenza di ScN, i tre deputati dovrebbero confluire nel gruppo Misto, dove al momento c'è solo Gianfranco Miccichè; lo stesso gruppo al quale aderirà La Vardera .



