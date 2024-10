Liceale tenta suicidio a Palermo, salvata dai poliziotti

Una ragazza di 15 anni che frequenta il liceo è stata soccorsa questo pomeriggio a Palermo, nella centrale piazza Castelnuovo, dai poliziotti e dai sanitari del 118 dopo avere tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci.

La studentessa, che stava male, si è accasciata per strada. Sono stati gli agenti del XI reparto mobile in servizio in centro a comprendere che c'era qualcosa di strano nel comportamento della giovane. Hanno aperto la borsa e hanno trovato diversi blister di compresse di medicinali. Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a decine di testimoni. Gli agenti sono riusciti a risalire alla scuola e attraverso la segreteria all'identità della studentessa. Sono stati contattati i genitori. Nel frattempo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, la ragazza ha vomitato il mix di farmaci che aveva ingerito. I sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e portata in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe stata vittima di stalking. Proprio ieri, sempre a Palermo, un'altra liceale si è lanciata dal secondo piano della sua abitazione.

Tra le ipotesi del gesto quella del bullismo subito a scuola.





