Le Donne del vino si raccontano al Museo Salinas di Palermo

Sorsi di arte, cultura e bellezza, sabato 19 ottobre al Museo Regionale Archeologico "Antonino Salinas" a Palermo con l'Associazione Le Donne del Vino Sicilia guidata da Roberta Urso per la prima edizione di "100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza". Il primo grande evento di rilevanza regionale aperto al pubblico organizzato in Sicilia dall'Associazione Nazionale "Le Donne del Vino". In collaborazione con CoopCulture, l'iniziativa è un felice connubio tra il mondo produttivo vinicolo siciliano declinato al femminile e il ricchissimo patrimonio archeologico e paesaggistico dell'Isola.

"Negli ultimi anni sempre più spesso il vino ha parlato al femminile: la presenza di donne innamorate delle vigne, ha fatto sì che diverse cantine raggiungessero livelli internazionali - dice Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture-.

L'iniziativa delle Donne del vino, a pochi giorni dal successo del Wine Sicily, va in questa direzione: il vino diventa un codice di lettura con cui scoprire, indagare e comprendere l'identità di un territorio dalle sue origini. Ed è bellissima la scelta inedita di un museo archeologico come luogo dove declinare il racconto di una terra straordinaria".



