Caronte & Tourist presenta Bilancio di Sostenibilità 2023

Il Gruppo Caronte & Tourist ha presentato stamane il suo Bilancio di Sostenibilità 2023, un documento che delinea in modo approfondito l'impegno dell'azienda verso lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, il miglioramento dei servizi e le politiche di inclusione sociale. La presentazione, avvenuta presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ha visto la partecipazione di varie autorità, tra cui il sindaco di Messina Federico Basile. Una crescita significativa: più dipendenti e maggiore fatturato Il 2023 ha segnato un anno di crescita per il Gruppo, che ha visto l'aumento del numero dei dipendenti e del fatturato. Oggi, l'azienda conta 1.229 dipendenti e una flotta composta da 29 navi, che hanno trasportato oltre 6,5 milioni di passeggeri, 2,3 milioni di automobili e 700.000 mezzi commerciali. Con 700.000 miglia navigate e 15 isole collegate, il Gruppo è uno dei principali operatori del settore marittimo in Italia, con un fatturato di 244 milioni di euro, che lo colloca al secondo posto tra i maggiori contribuenti privati della Sicilia. Durante la presentazione, l'amministratore delegato del Gruppo, Pietro Franza, ha illustrato come l'azienda abbia adottato un modello di business innovativo, basato sulla customer experience. "Abbiamo scelto un approccio 'test & learn', che ci permette di migliorare continuamente i nostri servizi grazie ai feedback dei clienti", ha spiegato Franza. La qualità del servizio è monitorata attraverso una serie di indicatori strategici che riguardano la regolarità e puntualità delle corse, le condizioni di sicurezza e il comfort dei viaggi.

Nel 2023, il Gruppo è stato in grado di garantire la regolarità del servizio nel 97% dei casi.



