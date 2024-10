Tennis: serie A1; Cade il Messina, il Palermo si riscatta

Il Ct Vela Messina, campione in carica della serie A1 di tennis, incassa una batosta, perdendo 6-0 la "rivincita" della finale dello scorso anno, contro il Sinalunga. Il Ct Palermo, invece, che aveva pareggiato con tanti rimpianti nella prima giornata, si gode un ottimo successo, in casa, contro il Massa Lombarda Ravenna: i ragazzi del capitano Davide Cocco, contro i romagnoli, hanno chiuso 6-0.

I giovanissimi del Ct Vela Messina sono stati surclassati dal Sinalunga, come da pronostico. Rispetto all'anno scorso il club peloritano ha ridimensionato organico e aspettative, puntando sui tanti giovani del vivaio. Inevitabili queste battute d'arresto contro formazioni tanto più esperte: gli alfieri del Ct Vela Messina hanno perso, tutti in due set, i quattro singolari e i due doppi. Match poco combattuti, solo Giorgio Tabacco ha resistito un po' di più, perdendo un set al tie-break contro Oriol Roca Batalla.

A Palermo giornata nera per il Massa Lombarda, a cui i padroni di casa non hanno lasciato nemmeno le briciole. Schiacciante la supremazia del Ct Palermo, hanno destato un'ottima impressione, nei singolari, Salvatore Caruso, che ha rifilato un 6-0, 6-1 a Stefano Galvani, e Francesco Mineo, che ha demolito, con un doppio 6-0, Danilo Scaltriti.



