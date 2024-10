Incidente sulla Palermo-Sciacca, lutto cittadino a Ribera

Il sindaco di Ribera (Agrigento) Matteo Ruvolo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno (al momento non ancora fissato) dei funerali di Walid e Zina Moussa, i coniugi tunisini morti ieri mattina nello schianto avvenuto sulla Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio per Giacalone, che ha causato anche la morte del palermitano Riccardo Pardi.

Sono tuttora ricoverati all'ospedale pediatrico "Di Cristina" i tre figli della coppia, rispettivamente di 4, 6 e 8 anni.

Walid Moussa lavorava in una cooperativa agricola del luogo, che si occupa di confezionamento delle arance.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA