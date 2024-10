Controlli forze dell'ordine nelle zone della movida a Palermo

Anche nel corso di questo weekend, sono proseguiti a Palermo i servizi straordinari di controllo del territorio denominati "Alto Impatto", che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell'ordine. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza nelle zone della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle Vucciria, piazza Sant'Anna, piazza Magione, piazza San Domenico, piazza Rivoluzione, piazza Borsa e attorno agli assi viari di via Vittorio Emanuele, via Roma via Isidoro La Lumia.

Sono stati sottoposti a controllo 9 esercizi commerciali, in 4 dei quali sono state riscontrate varie irregolarità, di natura amministrativa, che hanno comportato contestazioni di violazioni amministrative per un valore che supera mille euro. Agli esercizi commerciali controllati sono state contestate l'illecita occupazione del suolo pubblico, la mancata emissione dello scontrino fiscale e la violazione sulla normativa relativa al regolamento dehors.

I servizi di Alto Impatto avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nelle prossime settimane.



