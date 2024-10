Cento anni di fotografia, Palermo festeggia la famiglia Scafidi

Tre Scafidi, tre obiettivi diversi e tre Sicilie diverse, raccontate in cento anni di scatti. Il 12 ottobre a Villa Igiea a Palermo si è inaugurata la mostra "Frame of Sicily", che durerà un mese (ingresso gratuito) e che, insieme allo short movie realizzato per l'occasione, con immagini iconiche di Giusto, Nicola e Pucci Scafidi, festeggia i cento anni di fotografia della famiglia, dove nonno, figlio e nipote, sono stati legati dal filo rosso della fotografia.

"Ringrazio la città di Palermo per l'affetto - ha detto Pucci Scafidi - cento anni sono sudore e sacrifici, generazioni che, a modo loro, con tecniche diverse, portano prima nei giornali e oggi, come faccio io, nelle nostre e nei libri, questa arte.

Ringrazio la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici mettendoci cuore e anima".

All'inaugurazione della mostra e alla festa per celebrare i cento anni della famiglia Scafidi era presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. L'amministrazione comunale ha consegnato a Scafidi la medaglia d'argento della città, in segno di riconoscimento. "Da radiologo non posso che apprezzare un collega esperto di immagini - ha detto il sindaco Roberto Lagalla -: la fotografia nasce come i raggi X alla fine del 1800 e il primo Scafidi fondò il suo atelier proprio nei primi anni del ventesimo secolo".

In occasione dell'inaugurazione della mostra è stato presentato uno short movie di immagini iconiche della famiglia.

La mostra, invece, vede protagonisti dodici scatti realizzati realizzati da Pucci Scafidi sul tema della foto materia. "Una tecnica - spiega il fotografo - che avevo già sperimentato, in cui la materia incontra la fotografia. Scatti elaborati con resine ed altri materiali, applicati al supporto di stampa che trasformano alcuni dettagli dell'immagine in qualcosa che si può vedere ma anche toccare", conclude Scafidi.



