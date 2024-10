Tennis: serie A, Messina e Palermo a caccia di conferme

Squadre siciliane a caccia di conferme, domani, nella seconda giornata di serie A1. Nel girone 2 i campioni d'Italia del Ct Vela Messina saranno di scena in Toscana, sui campi al coperto, in terra rossa, di Sinalunga. Nel girone 4 gli uomini del Ct Palermo sfideranno, davanti al proprio pubblico, il Massa Lombarda Ravenna.

I peloritani, dopo il successo per 5-1 della prima giornata contro l'Ata Battisti, sfideranno i rivali della scorsa finale scudetto. Il pronostico, però, stavolta non è a favore dei siciliani. Match in salita contro il Sinalunga (reduce da un pari contro il Tc Crema), visto che domani il Ct Vela presenterà solo elementi del vivaio. Il capitano Francesco Caputo avrà quale elemento più esperto il ventunenne Giorgio Tabacco.

Saranno presenti anche Fabio Varsalona, Federico Gargano, Enrico Egitto, Leonardo Gagliani e Giorgio Ragno.

Nella gara inaugurale il Ct Palermo al maschile ha conquistato un buon pari a Forte dei Marmi sul rosso indoor anche se con più di un pizzico di rammarico. I ravennati invece hanno perso in casa per 4-2 contro Santa Margherita Ligure. Tra gli ospiti saranno assenti i due giocatori di punta, Giulio Zeppieri e Francesco Forti. Per il Ct Palermo il capitano Davide Cocco dovrebbe affidarsi anche questa volta al blocco italiano collaudato già dalla passata stagione e quindi con i vari Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi e i giovani del vivaio Gabriele Piraino, Francesco Mineo e Riccardo Surano.



