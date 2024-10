Pallanuoto: serie A1; Catania, netta sconfitta con Trieste

La Nuoto Catania resiste per metà gara contro Trieste, poi cede nettamente. I giuliani, in questa stagione, mirano a concorrere per un posto in Europa, gli etnei puntano decisamente alla salvezza e devono già pensare a come riscattarsi sabato prossimo contro il Posillipo. La sensazione è che i rossazzurri allenati da Giuseppe Dato - al quarto campionato consecutivo di A1 - abbiano dato tutto, nel primo turno del campionato. E che non sia bastato contro gli alabardati piuttosto in palla.

I primi due tempi sono stati giocati quasi ad armi pari. Trieste avanti 7-5 all'intervallo lungo. Ma dal terzo parziale in avanti i padroni di casa hanno dominato, trasformando il quarto tempo in una formalità per un risultato finale che non lascia spazio a equivoci: 17-7. Imprendibile Draskovic, che ha firmato 6 reti al debutto.



