Pallamano: l'Handball Erice ai sedicesimi di European Cup

L'Europa sorride alle Arpie.

L'Handball Erice bissa il successo dell'andata, contro le lituane del Cascada Garliava, e ottiene l'accesso ai sedicesimi di finale. Una vittoria perentoria, convincente e mai in discussione.

Brave in difesa e implacabili in attacco, le siciliane concludono il match con un nettissimo 41-27. Pessoa e Ateba sono le finalizzatrici più prolifiche, ma Nicole Bernabei, con il suo straordinario impatto emotivo e tecnico (sia in difesa che in attacco) pone le basi per essere nominata Mvp della serata, con totale merito. Una sfida intensa, in cui l'Hanball Erice non ha mai gestito, attaccando sempre a testa bassa. Un atteggiamento che ha galvanizzato il pubblico di casa, che ha regalato un diluvio di applausi alle padrone di casa.

"Credo che la differenza, nel computo delle due gare, - osserva Nicole Bernabei, centrale dell'Handball Erice - l'abbia fatta la nostra determinazione, insieme alla nostra voglia di correre, di collaborare in difesa e in attacco, di essere squadra. Siamo in crescita e non dobbiamo fermarci, anche stasera lo abbiamo dimostrato, giocando un secondo tempo senza esitazioni e diverso a quello che avevamo disputato in Lituania. Io migliore in campo? Questo è un gioco di squadra. Non posso che ringraziare le mie compagne"".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA