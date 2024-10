In 500 per apertura Settimana di musica sacra a Monreale

Si è inaugurata ieri sera, al Duomo di Monreale, la 66a edizione della Settimana internazionale di musica sacra, organizzata dalla Fondazione orchestra sinfonica siciliana in collaborazione con il Teatro Massimo e il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, con il sostegno della Regione Siciliana.Sono stati oltre 500 gli spettatori.

"Siamo felici di tornare come ogni anno - ha sottolineato al termine dell'esecuzione la commissaria della Foss Margherita Rizza - in questo luogo monumentale. Ogni sera, sino al 19 ottobre, il programma 2024, preparato da Dario Oliveri, permetterà al pubblico di apprezzare un percorso musicale e di devozione attraverso i secoli, sotto lo sguardo benevolo del Cristo Pantocratore".

I prossimi appuntamenti saranno oggi (ore 21) con un concerto dell'Ensemble Le Brun e la partecipazione del soprano Gabriella Costa, dedicato a pagine legate a "Riforma e Controriforma".

Domenica 13 ottobre poi sarà la volta di The Ring Around Quartet e il sassofonista palermitano Gianni Gebbia. Il 15 ottobre appuntamento con "Italia e Germania nell'epoca barocca", una scelta di celebri pagine di Vivaldi e Händel per la direzione di Giulio Prandi, con il celebre soprano Sandrine Piau e l'Arianna Art Ensemble. Il 16 alcune opere di "Maestri napoletani alle corti d'Europa nel Secolo dei Lumi" (Duni, Perez e Jommelli) con il direttore Antonio Florio e la sua Cappella Neapolitana, insieme al soprano Valentina Varriale. Il 17 concerto realizzato in collaborazione con il Conservatorio Scarlatti, dedicato a Vivaldi con l'Ensemble di Musica Antica dell'istituzione cittadina diretto da Ignazio Maria Schifani. Il 18l'ensemble vocale The Tallis Scholars, guidato da Peter Phillips che proporrà un programma di "Musiche per la Cappella Sistina".

Sabato 19 ottobre concerto conclusivo con l'Orchestra sinfonica siciliana diretta da Emanuele Andrizzi, con il violinista Domenico Nordio che propongono "Riflessi del sacro nel XX secolo" con pagine di Mannino, Respighi e Honegger.





