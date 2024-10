Ue: Bennardo, ancora pochi giovani nel Parlamento europeo

"Se guardiamo ai membri del parlamento europeo, i giovani rappresentanti sono pochi, quasi il 6%, mentre questa fascia d'età rappresenta circa il 20% della popolazione europea. Ciò accade perché i partiti locali spesso non permettono loro di candidarsi alle elezioni o di assumere ruoli di leadership. Per affrontare questo problema, la Commissione Europea ha lanciato diversi programmi, tra cui lo 'Youth Check', progettato per valutare l'impatto delle politiche dell'UE sulle nuove generazioni". Lo ha detto Federico Bennardo, consigliere comunale di Ragusa, unico in Sicilia ad essere stato selezionato a partecipare al "Young elected politicians programme", in seno al Comitato europeo delle regioni, intervenendo in occasione della 22/ma Settimana europea delle regioni. "Attualmente - ha aggiunto Bennardo, che è anche assistente parlamentare a Roma - sono in corso discussioni sull'introduzione di 'quote giovani' nel Parlamento europeo per aumentare il numero di deputati sotto i 35 anni, simili alle quote di genere in vigore in alcuni paesi. Considerando che molti dei problemi che l'Europa sta affrontando riguardano soprattutto i giovani, come il declino demografico o la mancanza di opportunità lavorative, ci aspettiamo di vedere una maggiore rappresentanza giovanile", ha concluso. Bennardo ha inoltre chiesto di inserire queste considerazioni alle domande che verranno rivolte ai commissari designati da parte del comitato europeo delle regioni.



