Sequestrati ai Maas 470 kg di prodotti ittici non tracciati

Circa 470 chilogrammi di prodotti ittici sono stati sequestrati, e poi donati al Banco alimentare, durante controlli a Catania in 20 box dei Mercati agro alimentare di Sicilia (Maas). All'operazione, coordinata dalla Questura, hanno partecipato più reparti della polizia, militari della guardia costiera, vigili del fuoco, appartenenti al corpo forestale e personale dell'Asp, dello Spresal e dell'Ispettorato del Lavoro.

Nello specifico, 270 chilogrammi di pescato privo di tracciabilità sono stati trovati da forestale e guardia costiera, elevando sanzioni amministrative per un totale di 9mila euro. Sequestrate anche cassette di pesce, abbandonate da venditori privi di licenza, per un totale di 200 chili.

Complessivamente la polizia ha identificato 950 persone, di cui 347 già noti alle forze dell'ordine, 639 veicoli, alcuni dei quali sanzionati per violazioni al Codice della strada e uno confiscato perché già sottoposto a fermo amministrativo.

I vigili del fuoco hanno notato come alcune vie di fuga fossero ostruite dai prodotti in vendita e, pertanto, è stata prescritta l'immediata rimozione.

Il servizio di controllo ha riguardato anche le attività commerciali e la posizione contrattuale dei lavoratori. Nel complesso, le verifiche dello Spresal e dell'Ispettorato del lavoro non hanno rilevato gravi criticità, fermo restando che sono ancora in corso tutti gli accertamenti legati alla documentazione prodotta dagli imprenditori.



