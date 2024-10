Scorsese a Polizzi Generosa, masterclass con Tornatore

Martin Scorsese, insieme a Giuseppe Tornatore, sta tenendo una masterclass al Cinema Cristallo di Polizzi Generosa, la cittadina delle Madonie, in provincia di Palermo, che domenica alle 17, in Comune, gli conferirà la cittadinanza onoraria. I nonni paterni del regista americano erano originari del luogo, quelli materni erano di Ciminna, sempre nel Palermitano. La masterclass tenuta dai due 'premi Oscar è aperta a cento under 30.

La giornata è cominciata con la proiezione, in mattinata, di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Tornatore, seguita alle 14 dal cortometraggio "Italianamerican" di Scorsese, che ha preceduto la masterclass. L'evento è parte di un progetto internazionale promosso da Papa Francesco attraverso il movimento culturale Aldeas di Scholas, il cui obiettivo è trasformare la cultura utilizzando il cinema come strumento.

Scorsese si trova in Sicilia per le riprese di un documentario sui naufragi dell'antichità. Il Cinema Cristallo ha registrato il tutto esaurito, con persone rimaste fuori.



