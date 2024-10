Pallanuoto: serie A1; Telimar Palermo inaugura nuova "casa"

L'inaugurazione ufficiale della nuova "casa" del Telimar Palermo di pallanuoto coinciderà domani pomeriggio con la prima giornata del campionato di serie A1.

La formazione palermitana ospiterà i romani dell'Onda Forte, ex Astra Nuoto, nella piscina comunale di Terrasini, a una trentina di chilometri da Palermo. Lì, in una splendida vasca scoperta, il club dell'Addaura si allenerà e giocherà i match casalinghi nei prossimi mesi.

Un roster rinnovato e ringiovanito, quello allenato da Marco Baldineti, quinto anno al Telimar per lui, che potrà contare sui palermitani Lo Cascio, Giliberti, Lo Dico e Fabiano, su Marini al secondo anno a Palermo, e sulle new entry Holland, Muscat, Bajic, Boggiano e Mangiante. Romantico il ritorno di Mandalà, a distanza di quasi vent'anni dall'ultima volta, tra i pali della porta rossoverdeblu. "La preparazione - racconta Francesco Paolo Lo Cascio, capitano Telimar - è stata faticosa e intensa.

Puntiamo su una squadra molto giovane, con tanti nuovi ragazzi arrivati per crescere e far bene. Il tutto è coadiuvato da uno zoccolo duro locale. Mi sembra il giusto mix per pensare al futuro positivamente".

"I quattro palermitani rimasti - fa notare il tecnico Baldineti - sono chiamati a diventare 'grandi'. Per quanto riguarda la nuova 'casa' a Terrasini, garantisce quella tranquillità negli allenamenti mancata negli ultimi anni a Palermo. L'unica pecca è la distanza, spero non influisca sull'affetto dei tifosi, e magari ne troveremo di nuovi a Terrasini" "Crediamo profondamente in questo nuovo ciclo - conclude Marcello Giliberti, presidente del Telimar - e abbiamo straordinarie motivazioni, sebbene sarà un campionato per noi difficilissimo. L'obiettivo è cambiato rispetto al recente passato, in cui siamo sempre arrivati fra le prime in Italia.

Non possiamo che puntare alla salvezza. Io sono cautamente ottimista".



