Pallanuoto: Ortigia dall'Europa al campionato, domani il via

Inizia il massimo campionato di pallanuoto ed è ufficialmente tour de force per gli uomini dell'Ortigia. Vittoriosi ieri sera in Euro Cup, contro i greci del Vouliagmeni, e già sbarcati a Roma, dove domani alle 15 giocheranno la prima giornata, contro la Roma Vis Nova, formazione ostica, che si è rinnovata e che può contare su un buon mix di giocatori esperti e di giovani, formazione da affrontare a meno di 48 ore dalle fatiche europee.

Alla vigilia del debutto in campionato parla Andria Bitadze, centroboa dell'Ortigia, che guarda con fiducia al match contro i capitolini: "Non è facile giocare due partite in meno di tre giorni, però stiamo bene perché abbiamo conquistato tre punti cruciali contro il Vouliagmeni, un match che sapevamo che sarebbe stato difficile. Credo che abbiamo imparato la lezione e sono sicuro che contro la Roma Vis Nova, in difesa, faremo molto meglio. Per vincere sarà importante avere molta concentrazione".





