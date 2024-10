Inaugurato murale "Le Rosalie ribelli" di Rosk a Palermo

E' stato inaugurato questa mattina, in via Sacco e Vanzetti, passaggio Petrina 1, nel quartiere Sperone di Palermo, il murale "Le Rosalie ribelli" realizzato dall'artista Giulio Rosk. L'immagine richiama la figura dell'angelo presente nella Santa Rosalia di Van Dyck, conservata a Palazzo Abatellis. Anche in quell'opera, un piccolo angelo si copre il naso, disturbato dal fetore che si diffondeva nelle strade di Palermo durante l'epidemia di peste. Il progetto del murale è dell'Istituto Sperone Pertini, in collaborazione con il Comune di Palermo e l'associazione L'Arte di crescere e vedrà. Oltre alla realizzazione dell'opera d'arte raffigurante la santa patrona della città di Palermo è in corso il restauro del carro di Santa Rosalia di Kounellis che, da Villa Giulia, è stato portato all'Ecomuseo del mare dove sono in corso gli interventi di recupero. "Poi il carro, concluso il restauro - spiega Antonella Di Bartolo, preside dell'Istituto Sperone Pertini - verrà condotto fino al luogo dove si trova il murale di Rosk e qui resterà. Gli interventi di restauro del carro dovevano concludersi oggi, ma stanno richiedendo più tempo perché il tutto è fatto dal punto di vista filologico". Il carro di Kounellis restaurato lascerà l'Ecomuseo del mare il 25 ottobre alle 16 per raggiungere il luogo del murale.

Nel murale di Giulio Rosk accanto a Santa Rosalia appare l'immagine di una bambina. Entrambe sono figure ribelli, che non accettano il presente. Da un lato, Santa Rosalia si oppone e si ribella alle imposizioni della sua famiglia; dall'altro, la piccola Rosalia, con un gesto involontario di coprirsi il naso, fissa chi la guarda con uno sguardo intenso e contrariato.

Attraverso il suo sguardo sembra voler incitare chi osserva a cambiare la realtà.

"Siamo soddisfatti e lieti - affermano il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco Giampiero Cannella - di inaugurare questo nuovo murale nel quartiere Sperone, che da tempo, è diventato il più bel museo a cielo aperto della città e di questo ringraziamo l'artista Giulio Rosk che ha realizzato l'opera e le associazioni e l'Istituto Sperone-Pertini che hanno promosso l'iniziativa che, come amministrazione, siamo lieti di far rientrare nel quadro delle numerose attività collaterali alle celebrazioni del 400esimo Festino di Santa Rosalia".





