Giornata nazionale dell'Ordine di Malta a Messina

Domani sabato 12 ottobre, a Messina come unica tappa in Sicilia, torna la Giornata nazionale dell'ordine di Malta. Membri e volontari dell'antico ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l'impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l'Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili. Dalle mense sociali, alle docce per i senzatetto, dalle unità di strada nelle notti per assistere i più fragili, agli interventi in caso di disastri naturali (l'ultimo l'alluvione in Emilia). Dall'assistenza agli anziani e ai disabili, ai malati di Alzheimer, dai centri di assistenza sociale, alle operazioni di soccorso dei migranti nel Sud del Mediterraneo, alle oltre due milioni di prestazioni sanitarie all'anno svolte dall'Ospedale e da 13 centri medici. A Messina i membri e i volontari dell'Ordine di Malta saranno in Piazza Duomo dalle 8 alle 15.00.

Medici, infermieri e soccorritori volontari dell'Ordine di Malta offriranno la possibilità di sottoporsi a screening e test gratuiti. In alcune piazze sarà possibile assistere anche a simulazioni di alcuni interventi di primo soccorso sanitario.

Verrà mostrato il video: 'L'Ordine di Malta e l'Italia - Secoli di comune solidarietà' che racconta il forte legame e le innumerevoli azioni di carità svolte dai membri italiani dell'Ordine nel corso dei secoli ed ancora oggi.



