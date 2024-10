Tennis: donne A1; Il Ct Palermo in Liguria ritrova Pedone

È rientrata tre giorni fa dal Sudamerica e si aggregherà alla formazione del Ct Palermo che domenica sarà impegnata nella seconda giornata del campionato di A-1. È un'ottima notizia il ritorno della ventenne palermitana Giorgia Pedone, stellina della squadra, che in quattro tornei in America Latina è riuscita a collezionare due successi e altrettante finali che le hanno permesso di issarsi alla posizione 183 del ranking mondiale Wta.

Le donne del Ct Palermo andranno a Genova, dove faranno visita al Park, squadra neopromossa, sconfitta per 4-0 a Padova, alla prima giornata, mentre il team vicecampione d'Italia sconfiggeva 3-1 Casale, ovvero le detentrici del titolo tricolore. È chiara che con Giorgia Pedone il tasso tecnico della formazione siciliana s'innalza ulteriormente e che la conquista dei tre punti appare come un traguardo a portata di mano.

"Abbiamo iniziato molto bene - spiega il vice capitano Davide Freni - sconfiggendo Casale grazie alle ottime performance di Anastasia Abbagnato e del nuovo innesto Martina Caregaro. La sensazione è che faremo un campionato di vertice con la speranza concreta di tentare quanto non realizzato la passata stagione. A Genova dovremmo avere anche Giorgia Pedone super carica dopo i brillanti risultati messi a referto tra Brasile e Argentina.

Quanto a Federica Bilardo e Virginia Ferrara, ci auguriamo possano tornare presto al meglio delle loro possibilità".





