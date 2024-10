Salute: da Palermo Heal Italia approda a Cagliari e Ancora

Nata a Palermo, dove ha la sua sede legale, la Fondazione nazionale Heal Italia apre due primi centri dedicati alla medicina di precisione a Cagliari e ad Ancora. L'obiettivo è quello di trasferire al mondo sanitario i progressi della ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche per tradurre le conoscenze, acquisite in contesti sperimentali, in pratica clinica e contribuire così alla lotta alle patologie croniche con diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più mirate. La Fondazione, nata grazie al finanziamento Pnrr del ministero dell'Università e della Ricerca, a distanza di soli due anni, con i primi 40 milioni investiti su una dotazione finanziaria di oltre 114 milioni, registra i primi risultati in termini di produzione scientifica, sviluppo tecnologico e sperimentazione di nuovi ed integrati modelli organizzativo- gestionali destinati al mondo sanitario.

I due centri di Cagliari e Ancora saranno due "Precision Medicine Center" frutto di una collaborazione tra la Fondazione Heal Italia e le Università partner di Cagliari e Politecnica delle Marche, dove i centri avranno sede.

"Il nostro obiettivo - spiega il Manager di Heal Italia, Laura Leonardis - è trasformare in strumenti clinici i risultati della ricerca di base riducendo le distanze tra Università ed Ospedale al fine di rendere la Medicina traslazionale uno strumento concreto e potente al servizio dei clinici e soprattutto dei pazienti".





