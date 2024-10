Migranti sbarcano fra i bagnanti a Lampedusa

Ventisette egiziani, pakistani, siriani e palestinesi sono sbarcati a Cala Pisana a Lampedusa.

Ad aiutare i migranti, fra cui una donna e un minore, i tanti bagnanti che continuano ad affollare spiagge e costa della maggiore delle isole Pelagie. A Cala Pisana sono accorsi i carabinieri della tenenza che hanno anche sequestrato il natante di 8 metri salpato da Karabolli in Libia.

Prima dei 27, direttamente a molo Madonnina erano sbarcati altri 17 bengalesi, siriani, malesi ed egiziani giunti con un barchino di 7 metri partito da Zawia, sempre in Libia. Il gruppetto è stato, in questo caso, bloccato dai militari della guardia di finanza. A molo Favarolo sono invece giunti, dopo il soccorso della motovedetta Cp281 della guardia costiera, 18 sedicenti egiziani, nigeriani, siriani e somali che hanno riferito d'aver pagato 5mila dollari per la traversata cominciata da Sabrata. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.



