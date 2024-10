Incendio a Stromboli: gup, 'il risarcimento danni non congruo'

"Non congrua rispetto alla gravità dei fatti e ai danni causati all'ambiente dell'isola di Stromboli": è la motivazione con cui il gup di Barcellona Pozzo Di Gotto, Giuseppe Sidoti, ha rigettato il patteggiamento dei due imputati e della società '11 marzo film srl' per l'incendio che nel maggio del 2022 devastò una vasta area di Stromboli, ritenendo che il risarcimento concordato di 800mila euro inadeguato rispetto al danno procurato dal rogo divampato durante le riprese della fiction 'Sempre al tuo fianco', in onda sulla Rai. Lo scrive la Gazzetta del sud.

Il patteggiamento con la Procura prevedeva per i due imputati, Matteo Levi e Luca Palmentieri, professionisti nel settore degli effetti speciali, una condanna a due anni e tre mesi di reclusione e per la società '11 marzo film srl' una multa di 350mila euro. Il gup ha ritenuto la proposta inadeguata e ha sottolineato che l'importo di 800.000 euro, depositato in uno studio notarile di Milano a garanzia del risarcimento dei danni, "non è congruo" rispetto al danno stimato, che sarebbe molto più alto.

Le difese hanno presentato numerose documentazioni e consulenze di parte, evidenziando una minore portata devastante dell'incendio e la possibilità di una ricostituzione naturale del patrimonio ambientale.

Non è escluso che i difensori degli imputati possano riproporre una seconda proposta di patteggiamento, rimodulando l'accordo con la Procura.



