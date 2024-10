'Doniamoci', 180mila euro per ricerca sulla fibrosi cistica

Una cifra record per la settima edizione del "Doniamoci: Fundraising dinner" che consegna alla ricerca per la fibrosi cistica ben 180mila 250 euro che ieri sera ha riunito mille partecipanti, 300 più dello scorso anno, all'iniziativa di beneficenza che si è tenuta negli spazi di Radicepura a Giarre (Catania) e che conta sul supporto di 101 sponsor, tra main, supporter e tecnici. Per il secondo anno, il Fundraising dinner ha ricevuto il patrocinio dell'Assemblea regionale Siciliana, presieduta da Gaetano Galvagno.

I fondi sono destinati a due iniziative. Al progetto strategico GenDel-Cf della Fondazione Fibrosi cistica ricerca, il primo laboratorio genetico dedicato interamente alla fibrosi cistica di respiro internazionale, che attraverso la terapia genica mira a trovare una risposta per quei malati, in Italia sono uno su tre, che sono ancora orfani di terapia. E 'Case Lifc', del comitato di Catania della Lega Italiana fibrosi cistica, comitato di Catania, per fornire sostegno ai pazienti che affrontano il delicato percorso del trapianto, ma anche alle famiglie, consentendo loro di rimanere unite e alloggiando in un ambiente comodo e sicuro.

"La Sicilia è una terra piena di generosità e questo evento mostra una energia non spesso scontata - ha detto il presidente della Fondazione Fibrosi cistica, Matteo Marzotto - il Fundraising dinner sta sostenendo il progetto strategico GenDel-Cf che è davvero importante. Un progetto internazionale che coinvolge diversi centri di eccellenza il cui coordinamento è in capo alla professoressa Anna Cereseto dell'università di Trento".

Da anni l'imprenditore Claudio Miceli promuove l'iniziativa con la collaborazione scientifica del professor Giuseppe Magazzù, ordinario fuori ruolo dell'università di Messina. "Le recenti tecniche di correzione genomico - ha detto Magazzù - permettono di superare le difficoltà pratiche nel rimpiazzare l'intero gene Cftr mutato con una versione corretta. Rimane però aperto il problema di come il sistema di correzione "taglia e cuci" possa essere trasportato e introdotto in modo efficiente all'interno del giusto tipo di cellule bronchiali. Questa complessa operazione, chiamata delivery, rappresenta la sfida principale per arrivare alla terapia genica in fibrosi cistica, ma non solo in quanto potrebbe essere applicata a tante altre patologie".

Sul palco di Radicepura, durante la serata presentata da Ruggero Sardo, l'ospite d'onore è stato Mario Biondi, che si è esibito con quattro canzoni. Mentre nei giardini di Radicepura hanno lavorato 70 chef, coordinati da Seby Sorbello, che hanno cucinato per gli ospiti, realizzando per loro 21 mila portate.





