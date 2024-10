Bimba 4 mesi grave dopo incidente stradale, è fuori pericolo

Medici dell'ospedale Garibaldi di Catania hanno sciolto la prognosi della bambina di 4 mesi che da quattro mesi era ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica con la prognosi riservata e ritenuta in pericolo di vita per un trauma cranico riportato in un incidente stradale avvenuto lo scorso 1 luglio Modica-Ragusa, in cui erano rimasti feriti anche i suoi genitori.

A prestare i primi soccorsi alla bambina al momento dell'incidente era stato proprio il padre, seguito dall'immediato ed efficace intervento di personale del 118. Dopo quattro mesi di ricovero nel reparto diretto da Giusy Stancanelli ieri pomeriggio è stata trasferita nel reparto di Pediatria, diretto da Antonino Palermo, dove una equipe specializzata l'assisterà alla sua dimissione.

"La bambina - spiega la dottoressa Stancanelli - ha ripreso tutte le sue funzioni vitali, scampando al grave trauma e al pericolo. Respira autonomamente, si nutre bene, sorride a chi la accudisce, si lamenta e piange solo quando ha fame, guadagnando circa due chili di peso già durante il ricovero" "E' l'ennesimo successo di un lavoro di squadra, multidisciplinare, compiuto da professionisti davvero encomiabili - commenta il direttore generale del Garibaldi, Giuseppe Giammanco - e desidero fare i miei complimenti alla dottoressa Stancanelli, alla sua equipe e a quanti hanno collaborato per la migliore soluzione di questa vicenda. Inoltre desidero stringermi alla famiglia della bambina e fare loro i migliori auguri".



