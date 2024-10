Artemisia Gentileschi, l'arte e la resistenza oltre la violenza

È uno dei primi processi per stupro documentati nella storia, quello che vede Orazio Gentileschi denunciare il collega e amico Agostino Tassi, accusato di aver violentato, nel maggio 1611, la figlia diciottenne Artemisia Gentileschi, destinata a diventare una pittrice emergente del Seicento.

Scritto e diretto da Beppe Ranucci, con Elisa Ranucci, "Artemisia Gentileschi, pittrice. Cronaca di un processo per stupro" dell'associazione Pilar Ternera - Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, andrà in scena il 12 ottobre al teatro Libero, per la rassegna "anteprime", inserita nella 57esima stagione internazionale.

La pièce teatrale ripercorre tutte le fasi drammatiche della violenza subita e del processo che ne seguì. Ma, per rendere giustizia all'artista, lo spettacolo non si limita a questo: celebra anche i momenti più luminosi della sua carriera, arricchendo la rappresentazione con la proiezione dei suoi capolavori e una colonna sonora evocativa.

Per troppo tempo, questo tragico episodio ha oscurato la carriera pittorica di Artemisia. Solo negli anni '70, la sua figura è stata riscoperta e valorizzata, diventando un potente simbolo del femminismo internazionale e dell'indipendenza femminile. Artemisia non si è arresa: ha combattuto contro un trauma che, purtroppo, risuona ancora nella società contemporanea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA