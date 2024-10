Alvano (Anci Sicilia), costo energia aumenta quello dell'acqua

"Noi parliamo di crisi idrica ma non parliamo del fatto che il costo dell'acqua oggi è significativamente aumentato perché il costo dell'acqua dipende anche dal costo dell'energia. Faccio un esempio, se io ho due volte e mezzo il costo dell'energia, questo domani ha influenze sulle tasche dei cittadini. Il costo dell'energia è un tema, infatti, che riguarda non solo i comuni ma anche i cittadini e le imprese". Così Mario Emanuele Alvano, segretario di Anci Sicilia, parlando con i giornalisti nel corso di una conferenza stampa indetta all'Hotel Astoria Palace a Palermo sul tema dei costi esorbitanti dell'energia elettrica per i comuni siciliani.

L'Anci Sicilia ha deciso di intraprendere azioni legali a tutela dei comuni siciliani e intende chiedere chiarezza sul parametro Omega (Ω), ossia il coefficiente utilizzato per calcolare il prezzo dell'energia elettrica nel mercato di salvaguardia.

"Noi stiamo sollevando un tema - prosegue - rispetto al mercato di salvaguardia, che ha imposto agli enti di pagare quasi due volte e mezzo il prezzo dell'energia. Ad esempio, anziché pagare il costo dell'energia 100 mila euro lo si paga 250 mila euro, parliamo di un dato significativo. Il mercato di salvaguardia è legato ai comuni che hanno una criticità nei pagamenti, in altre regioni però ha un costo quasi ordinario, in Sicilia invece vi è una sproporzione tra i due mercati".



