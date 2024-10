100 anni di storia della Sicilia negli scatti degli Scafidi

Cent'anni di storia della Sicilia raccontati da tre generazioni di grandi fotografi: Giusto, Nicola e Pucci Scafidi, nonno, figlio e nipote. Giusto, ritrattista della Palermo Felicissima, Nicola, artista reporter degli anni duri del dopoguerra e Pucci, innovatore e cantore delle bellezze dell'Isola. Il color seppia, il bianco e nero e l'esplosione dei colori. Tre Scafidi, tre obiettivi diversi e tre Sicilie diverse.

Pucci Scafidi, l'ultimo erede di questa grande dinastia, sabato 12 ottobre festeggerà a Villa Igiea i 100 anni di fotografia della sua famiglia. Per l'occasione verrà presentato uno short movie di immagini iconiche di Giusto, Nicola e dello stesso Pucci e sarà inaugurata la mostra "Frame of Sicily" che potrà essere visitata gratuitamente per un mese. Dodici gli scatti per la mostra di Pucci Scafidi realizzata con il sostegno della Fondazione Federico II, di Villa Igiea Roccoforte Hotel e altri sponsor. Un'innovazione nell'arte di Pucci: la foto materica. "In occasione di questi 100 anni - racconta il fotografo - ho affinato qualcosa che avevo già sperimentato, una tecnica in cui la materia incontra la fotografia. Un'evoluzione del lavoro che porta ad elaborare gli scatti con resine ed altri materiali, applicate al supporto di stampa che trasformano alcuni dettagli dell'immagine in qualcosa che si può vedere ma anche toccare".

Quella degli Scafidi è una saga familiare segnata dalla passione per la fotografia. Giusto Scafidi era un ritrattista della buona società, i nobili, la borghesia e l'imprenditoria, la classe dirigente di una Palermo colta e europea, lo andavano a trovare per farsi fare un ritratto che, ai primi del secolo, era uno status symbol, una alternativa alla pittura. Tra i suoi clienti anche donna Franca Florio insieme a Vincenzo, donne famose del jet set e gentiluomini austeri e severi, in frak e redingote.

Nicola Scafidi rompe la tradizione uscendo dal comfort e l'eleganza dello studio, con disappunto del padre che considerava la sala pose il suo tempio, e con lo Sbarco degli americani in Sicilia va in strada. Ritiene un dovere e non un semplice mestiere andare in giro per raccontare e fare sapere alla gente che cosa accade. Così, con la sua RolleiFlex, si spinge nei meandri della cronaca nera, come sui set cinematografici. Racconta gli anni della povertà, della mafia, della speranza e della rinascita. La politica con i comizi di Alcide De Gasperi, il banditismo con l'uccisione di Salvatore Giuliano. I grandi intellettuali come Leonardo Sciascia e Renato Guttuso e famosi protagonisti del cinema come Roberto Rossellini, Anna Magnani, Sophia Loren, Alain Delon, Burt Lancaster e film come Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Pucci Scafidi dipinge il quadro di una Sicilia dai contrasti vivaci e ne cattura l'essenza attraverso il suo obiettivo. Le sue immagini rivelano paesaggi, luoghi storici e momenti di vita quotidiana, intrisi di un'atmosfera unica, riuscendo a immortalare la luce particolare dell'Isola. Le sue foto raccontano un territorio ricco di cultura e tradizioni, mostrando la bellezza dei mercati, delle feste popolari e dei volti delle persone. Attraverso il suo lavoro, Pucci Scafidi non solo celebra la Sicilia, ma invita anche gli spettatori a connettersi con la sua anima, rivelando il legame profondo tra la terra e i suoi abitanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA