Taser per sedare lite condominiale a Catania, 3 denunce

C'e' voluto il taser per metter fine da parte della polizia a Catania ad una serie di liti per il parcheggio di un'auto in un condominio del quartiere San Leone che ha coinvolto per diverso tempo i componenti di due nuclei familiari che negli ultimi tre giorni si erano scontrati con insulti e minacce. Tre le persone denunciate per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. In tutte le occasioni era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi. In una di esse un 60enne era passato dalle parole ai fatti mandando in frantumi il lunotto posteriore dell'auto della controparte. Nell'ultima lite, avvenuta di buon mattino, le due parti sono giunte a minacciarsi di morte ed è stato chiesto, ancora una volta l'intervento dei poliziotti, che però sono stati minacciati ed insultati al punto da essere costretti ad usare il taser. Nel corso delle fasi concitate un poliziotto è stato colpito al volto con uno schiaffo.

Il 60enne è stato denunciato dall'altro condomino per danneggiamento della propria auto ed è stato denunciato dalla polizia anche per il resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA