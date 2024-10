Mare Jonio parte per la missione senza i mezzi soccorso

E' salpata alle 14.55 di oggi dal porto di Trapani, senza mezzi di soccorso a bordo, la Mare Jonio, della Ong Mediterranea Saving Humans. E' diretta a Lampedusa per la sua 19esima missione nel mare Mediterraneo centrale. La nave è partita dopo che, il 17 settembre scorso, un'ispezione straordinaria ordinata dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, si era conclusa con l'ordine di sbarcare le attrezzature per il soccorso che si trovavano a poppa della nave sul ponte di coperta. Se la nave Mare Jonio non avesse ottemperato alla disposizione, sarebbe stato ritirato il certificato d'Idoneità, indispensabile per la navigazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA