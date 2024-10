Autocompattatore rischia d'incendiarsi intervento pompieri

Nuovo intervento dei vigili del fuoco per evitare che un autocompattatore della Rap prendesse fuoco dopo avere caricato rifiuti raccolti nella zona dello Sperone a Palermo.

Era già successo ieri. Questa mattina nel corso di un intervento di recupero di rifiuti in via Pianell poco dopo dal mezzo è uscito del fumo. Sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere il primo di incendio che avrebbe potuto danneggiare il camion della raccolta. Stessa situazione che si è verificata ieri quando nei cassonetti erano state abbandonate della batterie al litio che sono esplose. Oggi è stato necessario svuotare il mezzo e fare intervenire poi due autisti e quattro operai con la pala meccanica per ripulire la strada in via Favier dove è stato richiesto l'intervento delle squadre antincendio.



