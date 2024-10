Tornano storie a fumetti di Topalbano, ispirate al commissario

Sul prossimo numero della raccolta di fumetti Topolino - in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 9 ottobre - tornano le storie di Salvo Topalbano, ispirate al commissario Montalbano, iconico personaggio letterario nato dalla penna di Andrea Camilleri. A distanza di sette anni dall'ultima avventura, il famoso investigatore di polizia siciliano riappare sulle pagine del settimanale con il giallo Topolino e il ferro di Orlando, scritto da Francesco Artibani e disegnato da Giampaolo Soldati.

"Le indagini, questa volta, partono da Topolinia. Topalbano, infatti, non sarà solo: per risolvere il mistero del ferro di Orlando, potrà contare sia sul prezioso aiuto di Topolino e della polizia topolinese, sia sulla collaborazione a distanza della sua squadra. Al centro della storia, il teatro", affermano gli autori. "Ci saranno l'opera lirica e il teatro dei pupi ma per dirla come il grande Andrea Camilleri ci sarà anche chi farà teatro nel senso della messinscena per ingannare qualcuno. E a proposito di inganni, enigmi e indizi nascosti ci saranno un po' di citazioni disseminate che i più affezionati lettori del personaggio di Camilleri potranno divertirsi a trovare", racconta Artibani.

Un racconto ricco di colpi di scena, dunque, impreziosito dalle tavole di Giampaolo Soldati, che in questo nuovo capitolo ha dato vita a nuovi personaggi ispirati al mondo di Montalbano: "anche in questa nuova avventura ho dovuto confrontarmi graficamente con nuovi personaggi dal profilo assai interessante, che mi hanno portato a esplorare un antico e nobile mestiere siciliano come quello del puparo dei suoi teatrini".

A impreziosire il numero, le prime quattro litografie da collezione che, insieme alle successive otto (rispettivamente in uscita con Topolino 3595 e 3596), compongono una raccolta: 12 stampe in tiratura limitata che riprendono gli artwork di altrettante variant cover. Ogni litografia, infatti, è un omaggio a una storica e iconica copertina Marvel, reinterpretata in chiave Disney da grandi autori italiani: Alessandro e Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Francesco D'Ippolito, Nico Picone, Claudio Sciarrone, Donald Soffritti, Vitale Mangiatordi, Paolo Mottura e Ivan Bigarella.



