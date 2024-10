Omicidio nel palermitano, uomo ucciso a colpi arma da fuoco+RPT+

Un bracciante agricolo Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato trovato morto in contrada Gambuca di Grisì in territorio di Monreale nel palermitano. Il suo corpo era all'interno di un'automobile in aperta campagna riverso per terra e ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco, sembra fucile. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'hanno scoperto i suoi familiari che non riuscivano ad avere notizie del 69enne dopo che era uscito questa mattina per lavoro.

L'assassino lo ha sorpreso dentro la vettura. L'uomo era uscito questa mattina per lavoro. Il medico legale è arrivato e sono in corso i rilievi per stabilire l'orario della morte.

