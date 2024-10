Incendio a consorzio Kalat, sindaco 'intervenga antimafia'

"Gravissimo e inquietante quanto accaduto la notte scorsa al consorzio Kalat.

Un incendio si è sviluppato danneggiando seriamente le strutture, le stesse già interessate precedentemente da un episodio simile. Il tema rifiuti è un tema sensibile e vogliamo che venga fatta chiarezza. Questa mattina con altri amministratori ci recheremo dal Prefetto perché non può cadere sotto silenzio quanto accaduto. E farò in modo che se ne occupi anche la commissione regionale antimafia". Lo scrive su Facebook il sindaco di Militello in Val di Catania e deputato regionale del Pd, Giovanni Burtone, pubblicando delle foto del rogo, che è stato già domato dei vigili del fuoco. I lavoratori della struttura, danneggiata gravemente da un incendio tre anni fa, sono da allora in Cassa integrazione, che scadrà a fine anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA