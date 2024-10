Giornata Salute mentale, Ester Pantano testimonial a Catania

Si celebra anche a Catania, il prossimo 10 ottobre, la Giornata mondiale della Salute mentale.

In provincia saranno sei le iniziative organizzate dal Dipartimento di Salute mentale (Dsm) dell'Asp che avranno come testimonial l'attrice Ester Pantano che dai canali social dell'Azienda sanitaria ha richiamato l'attenzione della comunità e delle istituzioni sui temi della giornata .

"Anche quest'anno - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio - il Dipartimento di Salute mentale della nostra azienda ci offre un'occasione di incontro per condividere, con i diversi attori della rete assistenziale della salute mentale, i contenuti, le pratiche, gli obiettivi e i metodi per realizzare Servizi di salute mentale inclusivi e partecipativi, sui quali stiamo investendo con convinzione. In questa occasione, insieme a tutti i nostri partner che ringrazio per la loro adesione all'iniziativa, vogliamo fare ancora un passo avanti, per promuovere una cultura del benessere mentale che riguarda tutti, come individui e come comunità".

"Quest'anno riproponiamo non il tema della malattia, ma il tema della salute, che è un tema che riguarda tutti i cittadini, riguarda gli operatori, riguarda gli utenti e riguarda il benessere mentale delle persone - spiega il direttore del Dsm dell'Asp di Catania, Carmelo Florio - parleremo di questo, e di molto altro, in ben sei location della provincia di Catania. È un impegno che ha determinato uno slancio e una partecipazione veramente corale su cui continueremo a investire".



