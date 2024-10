Batterie al litio nei cassonetti, esplose dopo raccolta

Durante il servizio di svuotamento cassonetti in via Sperone a Palermo, l'equipaggio della Rap in servizio in quell'itinerario ha rischiato, ancora una volta, l'incolumità. Qualcuno ha buttato nei cassonetti all'altezza del civico 4, venti batterie al litio di cui alcune sono scoppiate durante le attività di travaso dei rifiuti all'interno del compattatore. Lo rende noto l'azienda del Comune di Palermo.

"Avvisata la Polizia Municipale, si è provveduto a svuotare i cassonetti su strada per verificare cosa avesse causato un grosso boato. Le batterie sono state depositate temporaneamente presso il centro comunale di raccolta Picciotti" in attesa che una ditta specializzata li ritirerà. Il tratto di strada è stata interdetta al traffico per tre ore", prosegue la nota.

Afferma il presidente della Rap Giuseppe Todaro: "Bisogna utilizzare i cassonetti esclusivamente per i rifiuti solidi urbani. Spesso, invece, troviamo all'interno dei contenitori rifiuti anomali molto pesanti e pericolosi, come lavatrici, aspirapolvere, bulloni, batterie, pezzi di legno, chili di inerti che oltre ad essere pericolosi per l'incolumità dell'operaio, possono rompere gli ingranaggi del mezzo".

"La Rap ha messo a disposizione i centri comunali di raccolta per disfarsi di questo tipo di rifiuti. - prosegue - Non è quindi accettabile questo tipo di comportamento illecito e illegale che mette a rischio tutti, dagli operai ai residenti e distruggono i mezzi che sono stati comprati coi i soldi dei contribuenti".



