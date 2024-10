Al via Progetto "Natura Mediterranea" nel Parco delle Madonie

Nel corso dei tre weekend: dall'11 al 14 ottobre, dal 19 al 21 ottobre e dal 26 al 28 ottobre, prenderà il via la seconda edizione del progetto "Natura Mediterranea", realizzato dall'Associazione Abies, nell'ambito del bando "Sicilia che Piace", promosso dall'assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana. Un ricco calendario di eventi per promuovere la cultura e le tradizioni del territorio, coinvolgendo produttori locali, esperti e imprenditori. Nei week end sarà possibile visitare il "Villaggio enogastronomico" scoprire e degustare un paniere di prodotti esemplificativi del territorio Madonita. Grazie alla partecipazione di esperti del settore e stakeholders saranno esposti gli aspetti salutistici e il valore culturale e gastronomico dei prodotti e attraverso il coinvolgimento degli imprenditori, si conoscerà la storia dell'azienda, l'origine, la tipicità, la tradizione e le tecniche di produzione. Da questa esigenza nasce il format "Madonie Gastronomiche" con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo degli ingredienti identitari al fine di qualificare l'offerta enogastronomica delle Madonie. Una particolare attenzione sarà dedicata, insieme alle tecniche di degustazione dell'olio, del vino e del formaggio, al marketing del food, al neuromarketing, alle tecniche di vendita e all'uso strategico del social media.

In programma anche il Convegno "Empowerment di Comunità - Educazione, Salute e Sostenibilità", che si terrà il 12 ottobre alle ore 10.00. Un momento di riflessione e scambio, su progetti e iniziative che hanno caratterizzato gli ultimi due anni nel territorio delle Madonie. Il programma include anche Gare sportive di orienteering e di badminton, rivolte agli studenti del territorio, passeggiate naturalistiche tematiche, per esplorare la flora delle Madonie, momenti di educazione alimentare e laboratori di degustazione: Approfondimenti dedicati ai prodotti tipici del territorio, per imparare a conoscere e apprezzare la gastronomia locale. In aggiunta, ogni lunedì pomeriggio si svolgeranno Masterclass dedicate all'ABC dell'assaggio di vino (14 ottobre), olio ( 21 ottobre) e formaggio (28 ottobre), a cura dei consorzi locali e dell' Organizzazione Nazionale Assaggiatori.



