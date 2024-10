Due persone sono morte in un'incidente stradale avvenuto sulla Statale 284, 'Occidentale etnea', al chilometro 40, in territorio di Paternò, nel Catanese. Le vittime sono i guidatori di un Tir e di un'automobile che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta eseguendo i rilievi e avviato le indagini sull'accaduto.



