Premio L'Oréal per giovani ricercatrici a Messina e Catania

Oggi nell'aula magna dell'università di Messina e domani in quella dell'ateneo di Catania si terranno due eventi finalizzati a promuovere la partecipazione delle ricercatrici del Sud al Premio Young Talent Italia For Women In Science. Il Premio internazionale, istituito nel 1998 che si svolge ogni anno a Milano, è organizzato dall'Oréal-Italia per le Donne e la Scienza con l'obiettivo di riconoscerne i meriti ma anche di mettere in atto iniziative di contrasto contro pregiudizi di genere.

A Messina viene presentata in anteprima la XXIII edizione del Premio alla presenza di personalità del mondo accademico e del mondo scientifico che fanno parte della Giuria - tra cui la prof.ssa Lucia Votano, presidente e prima donna chiamata a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, e il prof.

Salvatore Magazù, decano di Fisica dell'Università di Messina e premiato dall'Accademia Francese delle Scienze. "In 22 anni - spiega il prof. Magazu' L' Oréal-Italia ha supportato 118 giovani scienziate; per molte di loro il premio ha rappresentato l'opportunità per aprire la strada a ricerche pionieristiche, un sostegno arrivato in momenti complessi quali sono spesso quelli del precariato, una sliding door che ha consentito di rientrare in Italia proseguendo il proprio lavoro nella propria nazione. I criteri di selezione del Premio da un lato si riconducono alla categoria del merito accademico; dall'altro è reputata qualificante anche la capacità di presentare in maniera chiara e convincente il proprio programma di ricerca. Guardando alle statistiche di provenienza geografica di tutte le candidate, si è ravvisata una prevalenza del Nord sia nelle categorie delle vincitrici sia in quella delle semplici candidate; insomma, il Sud è sottorappresentato. Esiste quindi, oltre a un gap di genere, anche un gap territoriale, su cui la Giuria insieme alla Oréal si è interrogata. Da qui la proposta di realizzare una Road Show di presentazione del programma FWIS per incentivare la partecipazione delle ricercatrici del Sud, proposta che è stata subito accolta e sostenuta da L'Oréal-Italia".



