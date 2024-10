La Giornata mondiale della salute mentale a Palermo

Il 10 ottobre le facciate del Politeama e del Massimo, i due grandi teatri di Palermo, s'illumineranno di verde, colore simbolo della salute mentale per la Giornata mondiale ad essa dedicata dall'Oms.

L'iniziativa, destinata a ripetersi annualmente, è della Fondazione Tommaso Dragotto con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i temi del benessere psichico e della sua cura. All'iniziativa collabora la Fondazione Progetto Itaca presente in 17 città italiane e da, 12 anni nel capoluogo siciliano con Progetto Itaca Palermo Odv, che opera attraverso programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti alle persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie.

L'iniziativa è stata presentata stamane a Palazzo Palagonia da Tommaso Dragotto, presidente della Fondazione e da Casimiro Lieto di Big Mama production, con gli interventi del sindaco Roberto Lagalla, dello psichiatra Daniele La Barbera e di Beppe Barresi, presidente di Progetto Itaca Palermo. L'evento "Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi", prendendo a prestito una strofa di "Alice" di Francesco De Gregori, riunisce un ricco cartellone di convegni, flash mob, musica, gastronomia, cinema e teatro dedicati al tema del disagio mentale con attori e personaggi del mondo dello spettacolo italiano. "Desideriamo sfatare il tabù che colpisce, con cinismo e diffidenza, coloro che sono affetti da disturbo mentale", ha detto Dragotto. "Fare emergere il problema, portare alla luce la complessità e la delicatezza della patologia, vuol dire aiutare la società intera a fare un passo in avanti verso la dignità ed il rispetto che meritano, doverosamente, tutti i malati di mente e le loro famiglie". Nonostante coinvolga una grande fetta della popolazione del Paese, il tema della salute mentale è spesso ignorato e non trattato come si dovrebbe. "Per questa ragione, ha affermato il sindaco Lagalla "è doveroso accendere i riflettori sull'argomento e sulle sue diverse sfaccettature e il Comune di Palermo è lieto di affiancare la Fondazione Tommaso Dragotto nell'organizzazione di questo evento in città, in occasione della Giornata Mondiale dalla Salute Mentale.

Un'opportunità per analizzare tutti gli aspetti che ruotano attorno ai disagi psichici per comprendere al meglio come aiutare i soggetti colpiti dalle varie patologie e come le istituzioni possano dare il loro contributo per fronteggiare malattie che spesso creano casi di marginalità".



