Giornata mondiale della salute mentale, incontri e spettacoli

Sono tante le iniziative in programma il 10 ottobre a Palermo in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, promossa in città dalla Fondazione Dragotto in collaborazione con Progetto Itaca. La kermesse comincia la mattina con "Scientificamente" nell'Aula Ascoli del Policlinico incontro con il professor Gabriele Sani, ordinario di psichiatria all'Università Cattolica di Roma e la conduttrice Livia Azzariti. Poi all'Ersu in viale delle Scienze ci sarà il dibattito a 3 voci "Narrativamente" sulla rappresentazione della salute mentale con la scrittrice Barbara Giangravè, il giornalista Domenico Iannaccone, l'attrice Enrica Guidi. La discussione sarà introdotta da un reading teatrale di Rinaldo Clementi e Marcello Rimi e conclusa dalla proiezione di una clip della Fondazione Progetto Itaca. Nel pomeriggio alle ore 15, "Inaspettatamente", momento di coralità coreografica, che invaderà Piazza Verdi e la scalinata del Teatro Massimo con oltre duecento giovani, provenienti da varie accademie di danza palermitane con la partecipazione dei ballerini Ambeta Toromani e Alessandro Macario e dell'Assessore comunale alle Politiche sociali Rosalia Pennino. Ancora al Teatro Bellini "Io+me finché la ragione non ci separi" di e con Morgana Forcella con la partecipazione dell'attore Roberto Negri. A precederlo, un omaggio a Franco Basaglia, nel centenario della nascita, con letture dell'attore Sebastiano Somma e la musica di Giuseppe Viola. Gli ultimi due appuntamenti sono alle 18.30 con il film "Io sono un po' matto...e tu?", in anteprima al Rouge et Noir, con la partecipazione del regista, Dario D'Ambrosi, intervistato dalla conduttrice televisiva, Arianna Ciampoli. Una "pellicola - evento" che ha coinvolto importanti attori italiani vicini al Teatro Patologico di Roma, realtà che dal 1992 si prende cura dei ragazzi disabili con la teatro-terapia. Sarà presente l'assessore Fabrizio Ferrandelli.

Gran finale alle 21 al Politeama con il concerto "Liricamente" dedicato a Giacomo Puccini con il soprano Renata Campanella e il tenore, Alessandro Moccia, al pianoforte Stefano Giaroli con la partecipazione di Veronica Maya e dell'attore Patrizio Rispo. A precedere il concerto la proiezione del cortometraggio "Di ogni bene" di Pablo Solari. A chiuderlo, l'assegnazione del Premio Fondazione Dragotto 2024. Unico appuntamento riservato per motivi logistici sarà "Gustosamente", experience lunch con le "invenzioni" dello chef Fabio Campoli, e i consigli della Dottoressa Raffaella Caracciolo, biologa nutrizionista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA