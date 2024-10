Festival Comunicazione e cinema archeologico a Licodia Eubea

Si terrà dal 9 al 13 ottobre il Festival della Comunicazione e del Cinema archeologico di Licodia Eubea, nel Catanese, ideato e diretto dall'archeologia Alessandra Cilio e dal regista Lorenzo Daniele che da 14 anni portano con successo il migliore cinema documentaristico e narrativo dedicato al patrimonio culturale e all'archeologia nel piccolo centro incastonato negli Iblei. L'iniziativa è nata dalla sinergia tra le associazioni culturali ArcheoVisiva e Archeoclub di Licodia Eubea "Mario Di Benedetto".

"Il nostro Patrimonio culturale è in pericolo - dicono Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele - chi dovrebbe fruirne lo maltratta e chi dovrebbe valorizzarlo non lo tutela. Noi abbiamo l'obbligo morale di proteggerlo dalla dimenticanza e di consegnarlo alle future generazioni attraverso un linguaggio che valorizzi il lavoro degli archeologi. In questi anni abbiamo potuto constatare che una certa grammatica filmica legata al patrimonio culturale arriva al grande pubblico solo attraverso il giusto linguaggio: stili e registri che è necessario saper maneggiare. E' per questo motivo - concludono - che il nostro festival affianca all'arte del cinema altre attività, come incontri con specialisti del settore, mostre e workshop".

L'edizione 2024 del Festival della Comunicazione e del Cinema archeologico, che è sostenuto da Sicilia Film Commission e Mic, con la direzione generale Cinema e audiovisivo, per la prima volta, prevede una finestra a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), sabato 19 ottobre, dedicata al cinema documentaristico siciliano.

Quaranta i film in programma, quattro dei quali 4 fuori concorso, provenienti da ogni parte del mondo, saranno proiettati sin dalla prima giornata, subito dopo l'inaugurazione in programma al Teatro della Legalità alle 17, e che vedrà la partecipazione dei direttori artistici insieme a Giacomo Caruso, presidente dell'Archeoclub di Licodia Eubea, le autorità cittadine e Donatella Irene Aprile, Soprintendente dei Beni culturali di Catania. A seguire, nei locali dell'Ex chiesa di San Benedetto e Santa Caterina, sarà inaugurata la mostra fotografica "Nescienza" dell'artista sperimentale Daniele Cascone.

In programma anche passeggiate teatralizzate, aperitivi, workshop, laboratori didattici rivolti alle scolaresche, masterclass, concerti e incontri. Tra questi spiccano quello con Fabrizio Federici (sabato 12), storico dell’arte ma anche fenomeno social con il suo profilo Mo(n)stre; e la tavola rotonda (domenica 13) con l'archeologo e giornalista Tsao Cevoli, la giornalista Rai Dania Mondini, l'archeologa Lidia Vignola dell’Osservatorio Internazionale Archeomafie, il Luogotenente Fabrizio Muratelli del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Siracusa e l’archeologa Serena Raffiotta. Domenica l'assegnazione dei premi: “Archeoclub d’Italia” (premio del pubblico) pubblico; “ArcheoVisiva” (giuria internazionale) e “Antonino Di Vita” (dedicato all'archeologo, nume tutelare del festival). Programma completo su www.rassegnalicodia.it





