Auto finisce contro una vetrina di farmacia a Palermo

Una donna di 71 anni alla guida di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro la vetrina della farmacia Maymone in via Catania ad angolo con via Giacomo Cusmano, a Palermo. Danni sono stati provocati all'esercizio commerciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Fra le ipotesi quella dell'errore: la 71enne potrebbe aver ingranato la prima al posto della retromarcia, salendo sul marciapiede e terminando la sua breve corsa contro la vetrina della farmacia Maymone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA