Tennis donne: A1, il Ct Palermo piega le campionesse d'Italia

Inizia con un risultato di prestigio la serie A1 femminile di tennis per il Ct Palermo, che batte in casa, per 3-1, le campionesse in carica di Casale Monferrato. Una rivincita della finale della scorsa stagione, che le palermitane avevano perso lo scorso dicembre, sul cemento indoor di Torino.

Molto brillante "la prima" per le ragazze guidate da Alessandro Chimirri e Davide Freni. La sfida tra le numero 1 ovvero la spagnola Marina Bassols Ribera per il Ct Palermo, 158 al mondo, e la milanese 21enne Lisa Pigato (362 Wta) si è conclusa anzitempo, a causa di un problema all'anca di Pigato. Sul campo centrale invece un'ottima Anastasia Abbagnato, cresciuta nel vivaio palermitano, 21 anni a novembre, ha sconfitto in tre set, 6-2 1-6 6-1, la toscana 27enne Jessica Pieri alla posizione 471 delle classifiche Wta. A dare il punto della matematica vittoria ci ha pensato la 32enne aostana Martina Caregaro, uno dei volti nuovi del team palermitano, che ha prevalso per 7-6 6-4 a spese dell'italo australiana di 25 anni Seone Mendez, numero 482.

Domenica prossima il Ct Palermo, per la seconda giornata di questa fase a gironi del campionato, farà visita alle liguri del Park Genova, neopromosse, che quest'oggi sono state sconfitte in Veneto dal Ct Padova.



