Pugilato:Casamonica-Fersula,derby romano per titolo superleggeri

Il peso superleggero romano Armando Casamonica difenderà per la prima volta il suo titolo il prossimo 26 ottobre contro lo sfidante ufficiale Alessandro Fersula. Sarà un derby romano imperdibile per gli appassionati di boxe, tra due pugili della capitale che si sfideranno a Palermo, sul ring che verrà allestito allestito nel Teatro Al Massimo. Il match verrà trasmesso in diretta su Dazn.

Casamonica, 24 anni appena compiuti, è uno dei giovani più promettenti del panorama pugilistico nazionale e attualmente occupa la posizione numero 22 nel ranking europeo (Ebu). Dopo aver conquistato il titolo il 3 maggio scorso, questa sarà la sua prima difesa. Ex azzurro quando era dilettante, con 13 match all'attivo da professionista, Armando è al suo terzo incontro titolato dopo essere diventato anche campione mondiale giovanile Ibf lo scorso ottobre. Alessandro Fersula, al suo debutto per un titolo italiano, ha un record di 10 vittorie e 6 sconfitte. Non ha mai perso prima del limite e ha disputato diversi incontri di buon livello sulla distanza delle 8 e 10 riprese, compresi match internazionali. Tra le sue vittorie più recenti, ha battuto Semjon Kamanin a maggio 2024.

Contro rivali del calibro di Hugo Micallef e Khaleel Majid, dimostrando una grande resistenza e tenacia.

Nell'altro match clou della serata, Vincenzo La Femina affronterà Jordan Camacho per il titolo vacante Ebu Silver dei pesi Supergallo sulla distanza delle 12 riprese. La Femina, n. 2 delle classifiche europee Ebu, affronta un match di grande importanza, valido come semifinale al titolo Europeo detenuto dall'imbattuto inglese Dennis McCann. Dopo la sconfitta per il titolo europeo contro Liam Davis lo scorso novembre, La Femina è tornato alla vittoria a marzo con un KO contro il venezuelano Quintana. Camacho, imbattuto in 10 incontri e detentore del titolo spagnolo, è un pugile solido, con la metà delle vittorie arrivate prima del limite. Un match equilibrato e di grande interesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA