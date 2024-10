Pallamano: European Cup, l'Handball Erice vince in Lituania

Primo round alle ragazze dell'Handball Erice contro il Cascada Garliava, sabato prossimo, nel ritorno casalingo al palazzetto Cardella, la formazione siciliana proverà a staccare il pass per i sedicesimi di finale della EHF European Cup di pallamano femminile. Una superlativa prova delle Arpie nel primo tempo ha segnato un divario che le padrone di casa non sono riuscite a colmare nella ripresa, pur recuperando qualche punto: 31-24 il risultato finale in favore dell'Handball Erice, dopo un parziale di 18-9 all'intervallo, con una protagonista assoluta, Laeticia Ateba, alla fine Mvp e autrice di 13 reti "Debuttare in Europa è sempre difficile. Sono contento - afferma Ignacio Aniz Legarra Iñaki, coach delle Arpie - del primo tempo, abbiamo gestito bene tutte le situazioni e difeso in maniera molto efficace. Nel secondo tempo, abbiamo sbagliato qualcosa in più, ma siamo soddisfatti.

Possiamo fare meglio e correre di più. Proveremo a farlo sabato prossimo a farlo. Il nostro è un percorso di crescita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA