Mollicone, ricerca su cineturismo e poi proposta organica

''Da questa sede vi porto la notizia che la direzione generale Cinema del ministero della Cultura ha intenzione di realizzare una specifica ricerca sul tema del cineturismo e mettere all'attenzione poi una proposta organica''. Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone intervenendo ai lavori dei gruppi Parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato a Brucoli.

''La stessa legge Cinema - ha detto ancora Mollicone - prevede fra le proprie finalità la promozione del turismo. Vogliamo togliere subito i dubbi: la riforma del tax credit non ha creato nessun blocco. I film italiani prodotti nel 2023 sono 402 (+13% sul 2022), superati i livelli pre-pandemia (+23,7% sul 2019).

I film 100% italiani sono 262 (156 di finzione e 106 documentari) cui si aggiungono 92 coproduzioni per un totale di 354 film italiani ammissibili, in crescita del 12% sul 2022.

I dati relativi agli ultimi 9 anni testimoniano che le produzioni determinano in Sicilia una spesa pari ad oltre il 300% dei contributi concessi dalla Regione. Tra il 2021 e il 2023, con l'erogazione dei contributi alle produzioni cinematografiche, la Regione Siciliana ha cofinanziato oltre 100 progetti tra lungometraggi, film/serie tv, documentari e cortometraggi: una strada che la Sicilia intende confermare''.

Quanto allo specifico della Sicilia che ospitava l'appuntamento: ''La Sicilia Film Commission - ha detto ancora Mollicone - è deputata al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale per la riproduzione dei beni culturali siciliani in deroga al codice dei Beni culturali. Un modello da poter porre virtuosamente come fattore di sviluppo del territorio e su questo ci impegniamo a presentare una proposta organica in Parlamento per poter garantire alle film commission questa funzione''.



